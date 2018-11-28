Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan karı kocanın Antalya'da kaldıkları tespit edildi.
Evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.C.O.B ve Ş.B, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.O.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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