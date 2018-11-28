HABER

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 20:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan karı kocanın Antalya'da kaldıkları tespit edildi.

Evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.C.O.B ve Ş.B, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.O.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
İstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdüİstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdü
Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildiValilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PYD operasyon Terör örgütü zanlı

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.