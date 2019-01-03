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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 21:02 | Son Güncelleme

Örgütte "mütevelli heyeti üyesi" olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde "mütevelli heyeti"nde olduğu öne sürülen A.E. (49), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alahıdır Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı operasyon

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