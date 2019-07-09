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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 31 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

 MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 31'i gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişiden 31'i gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiye yönelik bu sabah 06.30'da operasyon düzenlendi. Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ilçelerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 35 kişiden 31'i gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün yeniden yapılanması için çalışma başlattığı ve örgüte para aktardığı öğrenildi.

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