Manisa'da firari hükümlü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, şartlı tahliyesi bozulduktan sonra 7 ay saklanan hükümlü, polis ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, A.A, 1991 yılında yeğeni H.K'yi öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası aldı.
A.A, 8 yıl hapis cezasının ardından şartlı tahliye edildi.
Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla şartlı tahliyesi bozulan A.A'nın, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası civarında bir barakada saklandığı tespit edildi.
İlçe Jandarma ve Emniyet müdürlüklerinin operasyonu sonucu A.A, 7 aydır saklandığı barakada yakalandı.
Demirci Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.A, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
A.A'nın, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve Salihli Cezaevine götürüldüğü öğrenildi.
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