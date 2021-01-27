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Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

27.01.2021 08:22 | Son Güncelleme:
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Manisa’da gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış ağaçları devirirken bazı çatıların da uçmasına neden oldu.Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına 1.

Manisa’da gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış ağaçları devirirken bazı çatıların da uçmasına neden oldu.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına 1. Anafartalar Mahallesindeki eski vali konağı önündeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Devrilen araçlar park halindeki çok sayıda araca zarar verirken Şehzadeler Belediyesi ekipleri anında müdahale ederek devrilen ağaçları kaldırdı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol belediye ekiplerinin anında müdahalesi ile yeniden ulaşıma açıldı. Yine Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bir çatının fırtınadan uçarken itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek çatıyı kaldırdı.

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