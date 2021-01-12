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Manisa’da fırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı

12.01.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Manisa’da etkili olan fırtına bir konteyner evin uçmasına neden oldu.

Manisa’da etkili olan fırtına bir konteyner evin uçmasına neden oldu. Fırtına sırasında 3’ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu konteyner taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçtu. 2 kadının yaralandığı olayda çocuklar yara almadan kurtuldu.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Alibey Harmandalı mevkiinde bir bahçe içinde bulunan konteyner ev etkili olan fırtınada uçtu. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak yaklaşık 30 metre uzağa uçan konteynerde bulunan Güllü Bektaş (64) ve Sinem Bektaş (27) isimli kadınlar yaralanırken, olay sırasında 3 çocuk yara almadan kurtuldu. Yaralılar Güllü ve Sinem Bektaş Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken kafalarından darbe alan kadınların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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