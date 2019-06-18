Manisa’da fuhuş operasyonu

Manisa’nın Soma ilçesinde ekiplere yapılan fuhuş ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 1’i Türk olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soma’nın Kurtuluş Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, bir adrese yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan kişilerden 4’ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken bazı kişilerin tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi. Yakalanan şahıslara adli ve idari yönden gerekli işlemlerin yapıldığı, 2 yabancı uyruklunun da sınır dışı edileceği kaydedildi.

