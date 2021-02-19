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Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

19.02.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi.Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Çok sayıda ekibin katıldığı yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplanırken, jandarma ekipleri ise yol güzergahında herhangi bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi.

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