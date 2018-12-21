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Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 05:06 | Son Güncelleme

Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden 45 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda zehirlenme şüphesiyle 45 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde yatılı olarak kalan bazı kız öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Devlet Hastanesine gelip İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve Okul Müdürü Ebru Yöntem'den konuyla ilgili bilgi aldı.

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Turgutlu Devlet Hastanesi Turgutlu Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi zehirlenme şüphesi

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