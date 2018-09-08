Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 24 kişi yaralandı.
Yunusemre ilçesinde, eski Muradiye yolunda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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