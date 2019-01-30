Manisa’da hastanede doktora darp iddiası

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre muayene fişi olmadığı halde babasını muayene ettirmek isteyen bir kişi, muayene fişi alınması gerektiğini söyleyen doktorla tartıştıktan sonra yumruklayarak darp etti.
Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun, muayene fişi olmayan bir hastaya "Siz fiş alın, ben sizi muayene edeceğim ancak sırada hastalar var" diyerek muayene fişi alınması gerektiğini söyledi. Bu sırada hasta yakını M.F., Dr. Uygun’la tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası beyaz kod vererek hasta bakmayı bırakan Dr. Uygun, M.F. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Duruma müdahale eden hastanenin güvenlik personelleri M.F.’yi kontrol altına aldı. Aldığı yumruk darbeleriyle beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilen Dr. Uygun ise beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alındı. Hastane polisi M.F.’yi gözaltına alarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum