Manisa’da hastanede doktora darp iddiası

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre muayene fişi olmadığı halde babasını muayene ettirmek isteyen bir kişi, muayene fişi alınması gerektiğini söyleyen doktorla tartıştıktan sonra yumruklayarak darp etti.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun, muayene fişi olmayan bir hastaya "Siz fiş alın, ben sizi muayene edeceğim ancak sırada hastalar var" diyerek muayene fişi alınması gerektiğini söyledi. Bu sırada hasta yakını M.F., Dr. Uygun’la tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası beyaz kod vererek hasta bakmayı bırakan Dr. Uygun, M.F. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Duruma müdahale eden hastanenin güvenlik personelleri M.F.’yi kontrol altına aldı. Aldığı yumruk darbeleriyle beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilen Dr. Uygun ise beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alındı. Hastane polisi M.F.’yi gözaltına alarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

