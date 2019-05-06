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Manisa'da havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:41 | Son Güncelleme

Manisa'da havadan trafik denetimi

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetlemesi yapıldı.

Denetimlerde etkinliklerin arttırılması amacıyla uygulamalar yapan jandarma birimleri, İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunun ulaşıma açılan Kemalpaşa-Akhisar arasındaki 60 kilometrelik yolda havadan ve karadan denetim yaptı.

Denetimlerde kurallara uymadığı havadan tespit edilen araçlar ekiplere bildirildi ve gerekli cezai işlemler uygulandı.

Havadan trafik denetimlerine önümüzdeki dönemde de devam edileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
havadan trafik denetimi Jandarma Manisa

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