HABER

Manisa'da hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 23:56 | Son Güncelleme

Manisa'da hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Bayramşah Mahallesi'nde yaşayan İsmail Demir (27) sabah hayvan otlatmak için Çomaklı Dağı mevkisine gitti. Akşam otlattığı hayvanlar mahalleye dönmesine rağmen Demir'den haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Ekipler, Çomaklı Dağı'nın yamacında Demir'in cesedini buldu. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, arama çalışmalarına katılan ve rahatsızlanan İsmail Demir'in babası Adem Demir'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Demir'in ölüm haberini alan eşi Betül Demir sinir krizi geçirdi.

Evli ve 1 çocuk babası İsmail Demir'in sara hastası olduğu öğrenildi.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?
Annesini döven oğul tutuklandıAnnesini döven oğul tutuklandı
Maral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladıMaral Müzik ve Dans Topluluğu 40. yılını kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze çoban İsmail Demir Manisa ölü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.