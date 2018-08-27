Manisa'da hayvansever kadınının darbedildiği iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sokak kedilerini beslediği için sitedeki komşusu tarafından darbedildiğini öne süren kadın polise başvurdu.

Manisa Hayvanları Koruma Derneğinin gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Şengül Faraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nurlupınar Mahallesi'ndeki sitede kedileri beslediği için komşusu B.Ü. ile tartıştığını anlattı.

Faraş, B.Ü'nün kedilerin çocuğunun elini tırmaladığını söylediğini daha sonra kendisini darbettiğini iddia etti.

Karakola giderek şikayette bulunduğunu belirten Faraş "Ben burada yasa dışı birşey yapmıyorum. Kedileri köpeklere uygun olan yerlerde mama veriyorum. B.Ü. beni darbetti ve yasa dışı bir iş yaptı. Beni 6 ve 3 yaşlarındaki çocuklarımın gözleri önünde darbetti. Ben çok mağdur oldum." dedi.

Emniyette ifadesine başvurulan B.Ü'nün de Faraş'ın yanına konuşmaya gittiğini, başının yanlışlıkla kadına çarptığını, darbedilen kişinin kendisi olduğunu söylediği öğrenildi.

