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Manisa’da helikopter destekli trafik denetimi

13.11.2020 19:24 | Son Güncelleme:
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Manisa’da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 710 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 67 araç ve sürücüsüne toplamda 33 bin 384 TL para cezası kesildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından denetleme yapıldı.

Manisa’da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında 710 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 67 araç ve sürücüsüne toplamda 33 bin 384 TL para cezası kesildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından denetleme yapıldı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle Akhisar-Gölmarmara-Salihli (555-10) Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu (250-04) Devlet Karayolu, Manisa-Akhisar (565-09) Devlet Karayolu denetlendi. Trafik ihlallerinin tespiti için helikopter destekli yapılan denetimlerde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 7 Jandarma Asayiş Timi ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 24 ekip ve 52 personel katıldı.
Havadan yapılan denetimlerde 710 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 67 araç ve sürücüsüne toplamda 33 bin 384 TL idari para cezası uygulandı.
Sürücülerde “Algılanan yakalanma riski duygusunu" sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimlerine devam edileceği bildirildi.

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