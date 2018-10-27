Manisa'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi.
Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Manisa Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Sudenur Öztürk (16) okulundaki etüt programına katılmak için evinden çıktı.
Öztürk'e, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken makinistler F.A. ile F.S'nin kullandığı İzmir-Uşak seferini yapan 32602 sayılı yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İfadeleri alınan makinistler, serbest bırakıldı.
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Aynı bölgede 4 Ekim'de İzmir-Balıkesir seferini yapan trenin çarptığı 4 çocuk annesi Hatice Çakmak (39) yaşamını yitirmiş, mahalle sakinleri bölgeye üst geçit yapılmasını talep etmişti.
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