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Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

MANİSA'da, koruma altına alınan bir Hint gölet balıkçıl kuşu, bacağı kırık halde bulundu.

Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, koruma altına alınan bir Hint gölet balıkçıl kuşu, bacağı kırık halde bulundu. Tedavisi sonrası, çevresinde 'kuş doktoru' olarak tanınan hayvansever Hamdi Öklü'ye teslim edilip, özel mama ve balıkla beslenen balıkçıl kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.
Manisa'da bir vatandaş tarafından Gediz Köprüsü yakınlarında, yaralı olarak bulunan, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen kısa boylu, uzun gagalı ve deve tüyü ile dikkat çeken Hint gölet balıkçıl kuşu Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Kuşun sağ bacağının kırık olduğu tespit edilip, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavisi yapıldı. Ardından zavallı balıkçıl, Şehzadeler ilçesindeki bir akaryakıt firmasında şoför olarak çalışan ve çevresinde, 'kuş doktoru' olarak tanınan hayvansever Hamdi Öklü'ye (47) bakımı için teslim edildi. Öklü, bacağı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşun, ilk olarak getirildiği Manisa Hayvan Haklarını Koruma Derneği ve daha sonra tedavisinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde uzun süreli olarak bakılacak yer olmaması nedeniyle kendisine teslim edildiğini belirterek, "Bacağı tamamen iyileşene kadar misafirim olacak. Şu an kendisinin gerekli bakımını yapıp, beslenmesini sağlıyoruz" dedi. Çalıştığı akaryakıt firmasındaki mesai arkadaşlarının çocukları Alp ve Can'ın da balıkçılın bakımında kendisine yardımcı olduğunu belirten Öklü, "Hint gölet balıkçıl kuşu normalde doğada kurbağa ve balık ile besleniyor. Ancak şu an biz onu Alp ve Can'ın harçlıklarından biriktirerek aldıkları mama ile şırıngayla besliyoruz. Kimi zaman balık da veriyoruz. Bu tür de bir kuş bana ilk defa geldi. Türkiye'de nadir görülen ve nesli koruma altında olan bir tür olan bu kuşu görmek benim için gerçekten heyecan verici bir durum" dedi.
Öklü, Hint gölet balıkçıl kuşunu sağlığına kavuşmasının ardından veteriner hekim onayı da aldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

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Manisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulunduManisa'da Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu

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