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Manisa’da hırsızlık anı kamerada

19.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde iş yerleri ve evlerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde iş yerleri ve evlerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise an be an kameraya yansıdı.
Salihli’de, yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve eve girilerek onbinlerce lira değerinde elektronik eşya başta olmak üzere para ve kıyafet çalınması üzerine polis, geniş çaplı operasyon başlattı. İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.T (41) ve G.D (28) olduğunu tespit etti.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, tutuklanarak ceza evine gönderilirken G.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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