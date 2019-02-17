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Manisa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

Manisa'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakır Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında bir deponun kapısının açık olduğunu gördü.

İçeriye giren ekipler, A.A, C.Ü. ve B.A'nın depodaki bakır eşya ve çeşitli antika malzemeleri çalmaya çalıştığını fark etti.

Polislerden saklanmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye hırsız Kırkağaç Manisa İl Jandarma Komutanlığı

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