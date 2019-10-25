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Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 20:47 | Son Güncelleme

Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Kurtdere Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ve bir araçtan 10 bin liranın çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettiği 5 zanlıyı Aydın'daki ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Salihli Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü

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