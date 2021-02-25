Manisa’da horoz dövüşüne ceza yağdı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine bir iş yerine düzenlenen baskında 34 kişiye toplamda 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bulunan sanayi sitesinde ahşap palet doğrama işi yapan Y.G. isimli şahsa ait iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarını değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan baskında dövüş sonrası kanlar içinde kalan 13 adet horoz ele geçirildi. Öte yandan iş yerinde horoz dövüştürdüğü öğrenilen 34 kişiye de kumar oynama, korona virüs tedbirlerini ihlal etme, hayvanlara eziyet ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanuna muhalefetten toplamda 76 bin 24 TL para cezası kesildi.

Öte yandan iş yerinde horoz dövüştürülmek için özel bölme yaptırıldığı, yaptırılan özel bölmede ring alanı, horozlara özel numaralı dolaplar ve tribün bulunduğu öğrenildi.

Yaralı olarak kurtarılan horozlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

