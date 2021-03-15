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Manisa’da iki işçi servisi çarpıştı: 10 yaralı

15.03.2021 19:44 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.Kaza, Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Gördes yönüne gitmekte olan Süleyman A. (61) idaresindeki 45 J 6959 işçi servis ile karşı yönden gelen ve yolcu bulunmayan Hakan S. (42) yönetimindeki 45 J 7174 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada her iki servis şoförü ile 45 J 6959 plakalı işçi servisinde bulunan işçilerden N.S.(33), I.A.(30), I.G.(40), M.A.Y.(42), H.A.(37), N.A.(53), M.Ç.(43) ve E.Ç.(36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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