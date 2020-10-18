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Manisa’da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki kamyon sürücüsü de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, fabrikaya hammadde taşıyan bir firmaya ait Ramazan Ö.’nün kullandığı 34 UY 7005 plakalı kamyon, yüklü olarak aşağı inerken Atmaca U’nun kullandığı 06 LG 622 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Manisa’nın Soma ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki kamyon sürücüsü de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, fabrikaya hammadde taşıyan bir firmaya ait Ramazan Ö.’nün kullandığı 34 UY 7005 plakalı kamyon, yüklü olarak aşağı inerken Atmaca U’nun kullandığı 06 LG 622 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ramazan Ö., Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurtarma ekiplerinin uğraşları sonucu kamyondan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 sürücü Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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