Manisa'da iki kız çocuğuna cinsel istismara tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan A.C. (72), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendini ressam olarak tanıtan A.C., geçen 7 Mayıs'ta, her ikisi de 12 yaşında olan R.M. ve Z.E.'ye tablolarını göstereceğini belirterek, evine davet etti. İddiaya göre, A.C., iki kız çocuğuna cinse istismarda bulundu. İki kız, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine polis A.C.'yi ertesi gün gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.C., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

