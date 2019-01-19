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Manisa'da iki otomobil çapıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 20:27 | Son Güncelleme

Manisa'da iki otomobil çapıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Halil Arslan (39) yönetimindeki 35 VA 656 plakalı otomobil, Turgutlu-Manisa kara yolu Nif Çayı köprüsü yakınlarında Kemal Sezgin (61) idaresindeki 03 EZ 573 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Sezgin'in aracındaki Gönül (61), Fadime (61), Kemal Efe (7), Selahattin Ege (5) ve Fadime Elif Sezgin (13) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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