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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 22:32 | Son Güncelleme

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Okumuş'un kullandığı 45 K 0720 plakalı otomobil ile Mehmet Oğuz (55) idaresindeki 35 YAN 83 plakalı otomobil, İzmir-Uşak karayolundaki Alpaslan Türkeş kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Oğuz ile aynı araçtaki Ayşe (19), Ahmet Buğra (9) ve Aynur Oğuz (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Manisa otomobil Tarafik kazası yaralı

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