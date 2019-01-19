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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 23:12 | Son Güncelleme

 MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu- Manisa yolu Nif Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Kemal Sezgin (62) yönetimindeki 03 EZ 573 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Halil Aslan (39) yönetimindeki 35 VA 656 plakalı otomobil ile Asma Köprü mevkiinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobillerde hasar meydana gelirken, sürücü Sezgin, otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Sezgin (61), Gönül Sezgin (33), Fadime Elif Sezgin (13), Kemal Efe Sezgin (7) ve Selahattin Ege Sezgin (5) ile diğer otomobilin sürücüsü Halil Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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