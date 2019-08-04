Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tarzan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Gültekin A. (39) yönetimindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Ali G. (33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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