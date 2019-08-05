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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesinde seyir halindeki Gültekin A'nın (39) kullandığı 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne çıkan Ali G. (33) idaresindeki 35 DHP 08 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada şoför Gültekin A. ile 3'ü bebek olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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