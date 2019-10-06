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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 01:39 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Nazire Bilgi (12) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Nazire Bilgi (12) hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.30 ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selimşahlar Mahallesi yönünden Paşaköy Mahallesi istikametine giden Teoman Kürşat (19) yönetimindeki 35 KCU 23 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 45 HA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Nazire Bilgi olay yerinde hayatını kaybederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan kimliği belirsiz sürücü ile otomobillerdeki Teoman Kürşat, Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Saruhanlı Devlet Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi’nin cansız bedeni Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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