HABER

Manisa'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Manisa'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümit Yenilmez'in kullandığı 20 B 6010 plakalı otomobil, Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 Sokak'taki kavşakta Özgür Afşar yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kaldırıma çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Özgür Afşar yaralandı.

Afşar, Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aracın çarpıştığı kaza anı sanayi sitesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

PARTNERDikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...Dikkat! Çok sık kabus görüyorsanız...
Üniversitelilerin kıraathane buluşması başladıÜniversitelilerin kıraathane buluşması başladı
İşçiler enkaz altında kaldı!İşçiler enkaz altında kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası kaza anı Manisa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İşçiler enkaz altında kaldı!

Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.