Manisa'da imam ve eşi ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde, mahalle imamı ile eşi av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Camisi imamı Hasan (51) ile eşi Fatma Arslan'dan (49) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede başlatılan arama çalışmaları sonucu çift, mahalleye 35 kilometre mesafedeki köy evlerinin ahırında, ayakları bağlı ve çenelerinden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Arslan çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, çiftin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
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