HABER

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesinde kadınlar tarafından kendi aralarında topladıkları ve imece usulü gerçekleştirilen ’Kısır Düğünü’ renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesinde kadınlar tarafından kendi aralarında topladıkları ve imece usulü gerçekleştirilen ’Kısır Düğünü’ renkli görüntülere sahne oldu. Sepetli motosikletin gelin arabası olduğu kısır düğününde, kadın damat kılığına girerken, geline kına yakıldı ve damat halayı çekildi.
Salihli’ye bağlı Emirhacılı Mahallesinde yaklaşık 10 yıldır mahalleli kadınların kendi aralarında para toplayıp gerçekleştirdikleri “Kısır Düğünü” çevre mahallelerden gelen vatandaşların da katılımı ile yoğun ilgi gördü. Mahalle meydanında düzenlenen eğlence de mahalleden bir kadın damat kılığına girerken damat ve gelin için sepetli motosiklet gelin arabası oldu. Doğaçlama eğlencede oğlan evi düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline kına yakıldı, takı töreni düzenlendi.
Emirhacılı Mahallesinin sosyal faaliyetleri açısından oldukça aktif bir mahalle olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel, “Bilindiği üzere Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli’de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli’den ve bir çok mahalleden de katılım oldu” dedi.

“Hem eğleniyoruz, hem de eğlendiriyoruz”
Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş, “Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. Kısır düğünü adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz” dedi.

“Tüm kadınlarımız katkı sunuyor”
Mahalle sakinlerinden Emine Süral, “Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz” diye konuştu.
Yine mahalle sakinlerinden Ayten Yaşar ise şunları söyledi: “Emirhacılı Mahallesi sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı’nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum”.

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü

Manisa’da imece usulü kısır düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.