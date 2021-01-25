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Manisa’da iş fırsatı sağlayan kursa ilgi

25.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Manisa’da pandemi koşullarına uygun olarak açılan ve 15 kursiyerin katıldığı "Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım" kursu yeni iş imkanlarına kapı aralıyor.

Manisa’da pandemi koşullarına uygun olarak açılan ve 15 kursiyerin katıldığı "Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım" kursu yeni iş imkanlarına kapı aralıyor. Kursiyerler; afiş, poster, gazete mizanpajı tasarlamayı öğrenmenin yanı sıra sosyal medya uzmanı olarak da iş bulabilme fırsatına sahip olacak.
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün tahsis ettiği salonda Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım kursu açıldı. Pandemi koşulları dikkate alınarak, 15 kursiyer için 50 kişilik salon tahsis edildi. 185 saatlik kurs sonunda kursiyerlere yeni iş kapıları aralanacak. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ile Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcıları, kursiyerlerle bir araya geldi. Pandemi döneminde bazı kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını dile getiren Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, kursiyerlerin gelişimi için uygun koşullar oluşturarak yeniden kurslara başladıklarını ifade etti.
Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Gencay, “Bu işi en güzel şekilde öğrenin. Sizin için iyi olacağını düşünüyoruz. Kurslarla ilgili bir talebiniz olursa bekliyoruz. Önemli olan halkımıza, gençlerimize bir katkı sağlamaktır” diye konuştu.
Salon tahsisi için İl Kültür Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ise kursların 11 Ocak tarihi ile başladığını belirterek, “Pandemi şartlarına rağmen 2020 yılı içerisinde 9 bin 800 kişi kurs ve eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı“ dedi.
Kurs eğitmeni Turgay Duyar da kursa katılanların kısa sürede öğrenmeye başladıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini anlattı. Duyar, “Afiş, poster, gazete mizanpajı yapıyorlar. Sosyal medya uzmanı olarak iş bulabilme fırsatına da sahip olacaklar. Kursiyerler hayal ettikleri her şeyi öğrendikleri program sayesinde yeni bir beceri kazanıyorlar. Önemli günlerde kurumsal anlamda afiş, davetiye gibi birçok şeyi yapabilir hale geliyorlar. Her kursiyer kendine kartvizit tasarlayabilecek bilgileri edindi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederiz” dedi.

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