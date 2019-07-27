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Manisa’da iş kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Olay, Salihli’nin Emirhacılı Mahallesinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Salihli’nin Emirhacılı Mahallesinde saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir elektrik firmasında çalışan Mehmet Eroğlu (24) ve O.K. (25), enerjisi önceden kesilen elektrik hattında bakım çalışması yaptıkları esnada elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Mehmet Eroğlu olay yerine hayatını kaybederken, O.K. ise yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçi O.K. yapılan tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Hayatını kaybeden Eroğlu’nun cenazesi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sırasında 4 kişilik bir ekibin iş başında olduğu öğrenildi.
İşçilerin çalıştıkları hatta önceden planlı yapılan çalışma nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulandığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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