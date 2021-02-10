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  4. Manisa’da işçi servisi alevlere teslim oldu: 7 yaralı

Manisa’da işçi servisi alevlere teslim oldu: 7 yaralı

10.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan işçi servisinin yola devrilmesi sonrası minibüs alev aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan işçi servisinin yola devrilmesi sonrası minibüs alev aldı. 20 kişinin bulunduğu işçi servisinde 7 kişi yaralandı.
Kaza sabah 08.00 sıralarında Manisa’nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şakir Akkuş yönetimindeki 45 J 717 plakalı işçi servisi Salihli istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken lastiğin patlaması nedeniyle yola devrildi. Kaza sonrası minibüsten alevler yükselmeye başlarken, kazayı göreni vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 20 işçi olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarıldı. 20 işçiden 7’sinin yaralandığı kazada 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Salihli ve Alaşehir’deki hastanelere kaldırılırken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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