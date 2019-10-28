HABER

Manisa’da işçi servisi kaza yaptı: 3’ü ağır 26 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.Kaza, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ve kamyonun çarpışması sonucu 3’ü ağır 26 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki 45 J 5684 plakalı servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 26 yaralı Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan en yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölüTarsus’ta trafik kazası: 1 ölü
Para sayan şahsın elinden bin lirayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtıPara sayan şahsın elinden bin lirayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.