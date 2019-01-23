HABER

Manisa'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Manisa'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Sait Erol'un (57) kullandığı 45 J 0716 plakalı minibüs ile Ali Dağhan (24) idaresindeki 45 RY 500 plakalı otomobil, Kınık rampası mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, ambulanslarla Selendi, Kula ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirirken 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydiKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen Yalovalı gencin stajdaki son seferiydi
Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane işçi servisi Kaza Kula otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

Binali Yıldırım'la vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.