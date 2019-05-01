Manisa'da işçiler harmandalı oynayıp, halay çekti

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı. İşçiler, halay ve türkülerle gönüllerince eğlendi.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Saat 11.00'de tarihi Sultan Camisi'nin önünde toplanmaya başlayan kalabalık, polis tarafından aranarak alana alındı. Sendikaların, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanlarında getirdikleri pankartlar ile dövizler tek tek incelendi. Saat 12.00'ye kadar alanda toplanan yaklaşık 750 kişilik grup, pankartlar ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı, 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum', 'Sendika haktır engellenemez', 'Çalışırken ölmek istemiyoruz', 'Kıdemi değil taşeronu kaldır' pankartları taşındı. Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de destek verdi. CHP'li Başevirgen ve yürüyüşe katılanlar, yol boyunca zaman zaman birlikte halay çekti. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na gelen topluluk, mitingin yapılacağı Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde, alana tekrar aranarak alındı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayanları izleyen çöplerden atık kağıt toplayan bir genç ile bir seyyar pilav satıcısı dikkati çekti.

Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçiler Sendikası (Gıda - İş) Genel Merkez Temsilcisi Sedef Erdal, emeklerine, işlerine ve özgürlüğe sahip çıkmak için alanlarda olduklarını söyledi. Daha sonra alanda harmandalı oynayan ve halay çeken kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.