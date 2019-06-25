Manisa'da 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' açıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda, tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru dökerek ortaya çıkardıkları tekstilden mobilyaya, hediyelik eşyaya kadar binlerce ürün sergilendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından bugün Cumhuriyet Meydanı'nda, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı. 30 Haziran'a kadar açık kalacak fuara; Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Manisa 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hükümlü ve tutukluları, cezanın infazından sonra topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayata kazandırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ürünler, fuarda sergilendi. 62 farklı ceza infaz kurumunun işyurdu müdürlüklerinin katıldığı fuarda, hükümlü ve tutukluların elinden çıkan, gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar binlerce ürün ilgiyle incelendi.