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Manisa’da jandarmadan bin 500 personelle denetleme

04.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Manisa il genelinde kontrollü normalleşme kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı bin 500 personelle açık olan işletmelerde maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi.

Manisa il genelinde kontrollü normalleşme kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı bin 500 personelle açık olan işletmelerde maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın bizzat katıldığı denetimlerde işletmelere korona virüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.
Risk değerlendirme kriterine göre orta riskli bölge durumunda olan Manisa’da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bin 500 personelle "Kontrollü Normalleşme’ döneminde ’Dinamik Denetim Modeli” kapsamında denetleme yapıldı. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ın bizzat katıldığı denetimlerde açık olan kafe ve restoranlarda maske, mesafe ve hijyen şartları kontrol edildi. İşletme sahipleriyle birebir görüşen Tuğgeneral Yıldırım, işletmelerin uyması gereken kuralları hatırlattı. İşletme sahiplerine sık sık denetlemelerin gerçekleştirileceği bilgisini veren Tuğgeneral Yıldırım, ayrıca masa oturma düzeninin yer aldığı şablonun da kapı girişine asılmasını ve şablona uygun şekilde masa düzeni oluşturulmasını istedi. Öte yandan Tuğgeneral Yıldırım, kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti.
Tuğgeneral Yıldırım, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki semt pazarında da denetleme yaptı. Pazar içerisinde gerek alışveriş yapan vatandaşlarla gerekse de esnaflarla görüşen Yıldırım, Manisa’yı düşük riskli iller arasında yer alması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Yapılan denetlemelerde gerek vatandaşların gerekse işletme sahiplerinin kontrollü normalleşme sürecindeki kurallara uyması dikkat çekti.
Öte yandan Tuğgeneral Yıldırım, denetlemeler sırasında kendisini selamlayan minikleri sevindirmeyi de ihmal etmedi. Anneleriyle birlikte alışverişten çıkan minik kızlarla yakından ilgilenen Yıldırım, iki kız kardeşe oyuncak hediye etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

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