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Manisa’da jandarmadan kaçak alkol operasyonu

27.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki farklı kırsal mahallede jandarma ekipleri tarafından 1075 litre kaçak alkollü içki ve 3 adet damıtma sistemi ele geçirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki farklı kırsal mahallede jandarma ekipleri tarafından 1075 litre kaçak alkollü içki ve 3 adet damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9’uncu JASAT timleri Turgutlu’nun Irlamaz ve Yayla mahallelerinde ortak operasyon gerçekleştirdi. İki farklı operasyonda ele geçirilen kaçak alkollü içkiler ve damıtma sistemlerine el konulurken gözaltına alınan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İlk adres Irlamaz Mahallesi oldu
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yasadışı içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9’uncu JASAT Timiyle yapılan müşterek istihbari çalışmalar neticesinde Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi’nde kaçak alkollü içki üretiminin yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüpheli B.T. (61) isimli şahsın ev ve eklentilerinde sabah 08.00’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahsın ev ve eklerinde 330 litre kaçak üretilen şarap, 9 litre kaçak üretilen viski, 16 litre kaçak üretilen rakı, 5 litre etil alkol olmak üzere toplam 360 litre kaçak alkollü içki ve 1 adet damıtma sistemi ele geçirildi. Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınmasının ardından suç unsuru malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Turgutlu Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs B.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yayla Mahallesi’ne de operasyon
Yayla Mahallesi’nde kaçak alkollü içki üretiminin yapıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli M.K. (57) isimli şahsın ev ve eklentilerinde saat 09.00’da yapılan aramada 576 litre kaçak üretilen şarap, 126 litre etil alkol, 8 litre kaçak üretilen viski, 5 litre kaçak üretilen votka olmak üzere toplam 715 litre kaçak alkollü içki ve 2 adet damıtma düzeneğiyle 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğünce numuneler alınırken ele geçirilen suç unsuru malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Turgutlu Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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