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Manisa’da jandarmadan sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından 2 mahalleye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Adala ve Taytan Mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.T.(61), H.K.(52) ve İ.A.’ya(56) ait ikamete operasyon düzenledi.

Manisa’da jandarmadan sahte içki operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından 2 mahalleye düzenlenen eş zamanlı operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli’nin Adala ve Taytan Mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.T.(61), H.K.(52) ve İ.A.’ya(56) ait ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şahsa ait ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 80 kilo sahte rakı, 372 litre sahte şarap, 73 litre sahte viski ile 24 şişe el yapımı bira, 1 adet damıtma düzeneği ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatılırken, ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulduğu öğrenildi.

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