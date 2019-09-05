Manisa'da jeotermal elektrik santraline tepki eylemi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulması planlanan jeotermal elektrik santralinin (JES) çevreye zarar vereceği gerekçesiyle Salihli Çevre Derneğince eylem düzenlendi.

Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndaki eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yanı sıra CHP ve HDP’li 12 milletvekili ile çevreciler katıldı.

Karaca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Topraklarımızın, suyumuzun ve havamızın zehirlenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz bir olup onları Salihli’nin topraklarından geri göndereceğiz. Çünkü yaşanacak bir Salihli ve yaşanacak bir Türkiye için mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel de hep birlikte kazanacaklarının belirterek, eyleme katılan Karaca'ya ve çevrecilere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Seçil Ege Değerli ise ilçelerinin kurtuluş gününde, üzerinde binbir çeşit ürünün yetiştiği bereketli ovadaki topraklara, suya ve havaya sahip çıkmak için eylem düzenlediklerini kaydetti.

Davul zurna eşliğinde eylem yapılan meydanda, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

