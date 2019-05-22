Manisa’da kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa’da telekomünikasyon şirketine ait yaklaşık 300 metre kabloyu çalarak, bin lira karşılığında satan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Osmancalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş arsaya konulan 300 metre bakır kablonun yerinde olmadığını gören firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, yapılan güvenlik kamera incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonrasında kiralama şirketine ait olan 45 DS 199 plakalı bir otomobilin içerisindeki şahısların kabloları çaldığını belirledi. Dün sabah erken saatlerde şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, A.S.(21), F.Y. (20), Y.F. (21) ve D.F.’yi (19) gözaltına aldı. Şüpheliler ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şahıs Manisa Şehir Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan zanlıların bakır kabloları hurdacıya bin lira karşılığı sattıkları öğrenildi.



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