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Manisa’da kaçak akaryakıt operasyonu

03.12.2020 14:02 | Son Güncelleme:
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Manisa’da kaçak akaryakıt operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli’ye kaçak akaryakıt getiren ve yağ türevli akaryakıt üretip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli’ye kaçak akaryakıt getiren ve yağ türevli akaryakıt üretip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. A.Y isimli şahsın işlettiği işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt, bin litre kapasiteli metal kazan, 1 adet akaryakıt aktarımında kullanılan pompa düzeneği ile 7 metre uzunluğunda akaryakıt aktarımında kullanıldığı değerlendirilen hortum ele geçirildi.
İşyeri sahibi A.Y hakkında 5 bin 607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Manisa’da kaçak akaryakıt operasyonu

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