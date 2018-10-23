HABER

Manisa'da kaçak içki operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:38 | Son Güncelleme

İki ayrı operasyonda bin 708 litre alkollü içki ile gümrük kaçağı 97 şişe içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'da kaçak içki imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyonda bin 708 litre alkollü içki ile gümrük kaçağı 97 şişe içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kaçak içki imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalat ve satış yaptığı belirlenen şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen bin 708 litre alkollü içki ile 13 litre etil alkol, 10,5 litre anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı, bir damıtma sistemi yakalandı, şüpheli V.T. gözaltına alındı.

Yunusemre'ye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de bir kişinin iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 97 şişe alkollü içki bulundu, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERSevgilisini İstanbul'la tanıştırdıSevgilisini İstanbul'la tanıştırdı
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısıMeteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak içki Manisa operasyon

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

İngiltere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika! PKK'nın İsveç sorumlusu Diyarbakır'da yakalandı

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

Belediye başkanının makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.