Manisa'da kaçak içki operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak içki imalatına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 bin 743 şişe kaçak içki ele geçti, bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alaşehir ilçesinde kiralanan bir depoda kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu depoya yapılan operasyonda, 4 bin 743 şişe kaçak içki, 4 şişe etil alkol, 1 şişe alkollü içki aroması, 405 şişe kapağı, bir dolum makinesi, 2 tonluk sıvı tankı ve 4 bin 500 boş şişe ele geçti, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.C. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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