HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da kaçak içki operasyonu

Manisa’da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Manisa’da kaçak içki operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak içki getiren, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir işyerinde 32 şişe kaçak rakı ve viski ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit olduHakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
12 imamlar orucunda neden su içilmez? 12 imamlar orucunda neden su içilmez?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Hakkari'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem
Bin TL'ye aldı: 50 bin TL verdiler vermedim, 100 bin TL verseler vermem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.