HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da kaçak içki operasyonu

Manisa’da kaçak içki operasyonu

12.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da jandarma ekipleri kaçak içki üreten ve satışını yapan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa’da jandarma ekipleri kaçak içki üreten ve satışını yapan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve satışını yaptığı iş yerinde yapılan aramalarda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Muradiye Mahallesi’nde ikamet eden O.K.(43) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde, yine şahsa ait olan Gediz Ovası’nda bulunan üzüm bağlarında içerisinde yer alan bağ evinde alkol üretimi yaptığı, ürettiği bu alkolleri Muradiye Mahallesi’nde bulunan tarım ve zirai ilaç dükkanında satışa sunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın ev ve eklentileri ile iş yerinde yaptığı aramalarda; pet şişeler içerisinde 220 litre ve mavi fıçılar içerisinde de 3 bin 365 litre kaçak alkol ele geçirdi. Soruşturma kapsamında şüpheli O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulunduSakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?

En Çok Okunan Haberler

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu çıktı

Yolcunun midesinden çıkanlar şoke etti

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da bir kişi kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.